В Липецке эвакуировали людей из 31 школы, аэропорта и с двух вокзалов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Массированной атаке телефонных террористов подверглись во вторник объекты социальной инфраструктуры в Липецке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной администрации.

"Из-за звонков о якобы заложенных взрывных устройствах эвакуированы ученики и учителя 31 городской школы, в семи из них уже проведена проверка, ничего подозрительного не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По этой же причине эвакуация проведена на железнодорожном и автовокзале, в аэропорту, Липецком гостехуниверситете и ряде торговых точек.

С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска, но ни одна из угроз не подтвердилась.