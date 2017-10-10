Оппозиционер Вячеслав Мальцев заочно арестован по обвинению в призывах к экстремизму

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы во вторник санкционировался заочный арест оппозиционера Вячеслава Мальцева, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Мальцева меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала Бочарова.

Пресс-секретарь уточнила, что Мальцеву установлен срок содержания под стражей на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента фактического задержания на территории РФ.

Оппозиционеру предъявлено обвинение по статье 280 части 1 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности"). Он объявлен в международный розыск.

Как стало известно в начале июля, Мальцев покинул Россию в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о создании экстремистского сообщества "Артподготовка".

Мальцев неоднократно принимал участие в мероприятиях "Новой оппозиции" - созданного в 2016 году объединения либералов, демократов и националистов.

13 апреля Мальцев сообщил, что к нему в квартиру в Саратове пришли представители правоохранительных органов с постановлением на обыск, по итогам которого задержали его. По словам представителя "Новой оппозиции" Романа Ковалева, Мальцев после задержания перенес сердечный приступ и доставлялся в Москву под наблюдением врачей.

14 апреля Тверской суд Москвы признал Мальцева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции во время несогласованной акции в центре Москвы 26 марта . Ночь перед рассмотрением дела политик провел в отделе полиции "Лужники" в столице, куда он был доставлен из Саратова.