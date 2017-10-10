В Госдуме отвергли идею президента Чехии о компенсации Украине за Крым

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Позицию президента Чехии по принадлежности Крыма можно приветствовать, но ставить вопрос о некой компенсации неправильно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает критики", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

По его словам, Россия ничего никому платить не будет.

"Крым - это не предмет торга или сделки. Воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, а не путем купли-продажи", - подчеркнул политик.

Как сообщалось, Земан во время своего выступления в ПАСЕ предложил решить вопрос с Крымом с помощью выплат Украине. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - заявил он.

Президент Чехии заявил, что вопрос с Крымом решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".