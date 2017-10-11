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Совладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часов

Накануне стало известно, что в Петербурге следователи провели у него обыски по делу о мошенничестве

Совладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часов
Бизнесмен Дмитрий Костыгин
Фото: Светлана Холявчук, Интерпресс/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Совладелец онлайн-ритейлера "Юлмарт" Дмитрий Костыгин накануне был задержан на 48 часов. Об этом сообщил в среду "Интерфаксу" один из адвокатов бизнесмена.

Официальными комментариями на этот счет со стороны правоохранительных органов и компании "Интерфакс" не располагает.

Накануне стало известно, что следователи провели обыски в Санкт-Петербурге у Костыгина. По данным источников "Интерфакса", оперативные мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным по статье "мошенничество". Источники не уточнили сумму, которая фигурирует в деле, отметив, что речь идет о крупном размере. Дело расследует Главное следственное управление СКР по Петербургу.

По данным интернет-издания "Фонтанка", фабула уголовного дела связана с получением "Юлмартом" кредита в размере 1 млрд рублей от ПАО "Сбербанк" и сокрытием при этом факта наличия задолженности компании перед Костыгиным.

По сведениям издания, обыски по делу во вторник также проходили у бывшего гендиректора "Юлмарта" Сергея Федоринова и формального кредитора "Юлмарта" Олега Морозова. Все они были доставлены в СК.

Как сообщалось, 5 октября Дзержинский суд Петербурга взыскал в пользу ВТБ более полумиллиарда рублей задолженности с Костыгина, который выступал поручителем по кредиту компании перед банком. Аналогичный иск о взыскании с акционеров и экс-гендиректора "Юлмарта" 1 млрд рублей подал Сбербанк.

В настоящее время в судах находятся несколько исков о банкротстве "Юлмарта" и его структур. В мае текущего года о намерении подать иск о банкротстве НАО "Юлмарт" сообщил банк "Санкт-Петербург".

Конфликт акционеров

В 2016 году между акционерами Ulmart Holding Limited (холдинговая компания ритейлера) Михаилом Васинкевичем, с одной стороны, и Костыгиным и его партнером Августом Мейером - с другой начался конфликт. Его основная причина - в разнице подходов к развитию бизнеса в условиях, когда компании требовались средства. Васинкевич говорил, что переговоры с потенциальным инвестором, которого он не называл, завершились безрезультатно. К тому же "Юлмарту" не удалось, как планировалось, ни в 2014, ни в 2015 году выйти на положительную EBITDA.

Костыгин обвинял миноритарных акционеров в том, что они игнорируют его предложения о реструктуризации долга и конвертации его в акции, и утверждал, что "именно их действия по блокировке привлечения финансирования и выбору управляющего органа спровоцировали кризис в компании и требования кредиторов по досрочному погашению".

В настоящее время фонд Da Vinci Capital ведет переговоры с акционерами "Юлмарта" о выкупе миноритарной доли ритейлера у Васинкевича. Как утверждал Костыгин, речь идет о 33,5% (однако сам Васинкевич заявляет, что у него 38,5%). У Костыгина и его партнера Августа Мейера совокупно 61,5% акций головной структуры "Юлмарта" - Ulmart Holding Limited.

"Юлмарт", основанный в 2008 году, первоначально специализировался на онлайн-продажах цифровой и бытовой техники. Новая стратегия развития ритейлера предполагает создание комплексной интегрированной e-commerce-платформы с собственной логистической инфраструктурой, базой для которой станет сеть пригородных центров исполнения заказов. "Юлмарт" резко замедлил рост выручки в 2015 году - до 4,5% с более 50% в 2014 году. В 2016 году компания увеличила выручку на 2%, до 49,3 млрд рублей.

Теги: Юлмарт, Дмитрий Костыгин
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