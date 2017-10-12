Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арест

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы санкционировал домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и начальника правового управления ведомства Бориса Едидина, которым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

"Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Ампелонского и Едидина, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября", - сказал Ежов.

По его словам, суд также удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения виде домашнего ареста на тот же срок в отношении Александра Весельчакова - советника генерального директора ФГУП "ГРЧЦ".

Ампелонский обжаловал избранную ему меру пресечения.

"В настоящее время адвокатом Ампелонского подана апелляционная жалоба на постановление об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Дата рассмотрения жалобы будет сообщена позднее", - сообщил Ежов. По его словам, дата рассмотрения жалобы будет сообщена позднее.