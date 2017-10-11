Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В суд 5 октября поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ампелонского и Едидина, а также об избрании домашнего ареста в отношении Весельчакова. В удовлетворении ходатайств об аресте судом отказано, ходатайство о домашнем аресте Весельчакова удовлетворено", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Согласно информации на сайте Роскомнадзора, Борис Едидин занимает должность начальника правового управления ведомства, Александр Весельчаков, по данным открытых источников - руководителя аппарата.

В суде уточнили, что фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным осведомленного источника "Интерфакса", Ампелонский и Едидин отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что уголовное дело о крупном мошенничестве было возбуждено в связи с выводом средств Роскомнадзора через один из подконтрольных ведомству федеральных государственных унитарных предприятий. По информации собеседника агентства, в этом ФГУПе ранее прошли обыски.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в разговоре с "Интерфаксом" отказался комментировать сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении своих подчиненных.