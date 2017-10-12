Что произошло за день: четверг, 12 октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Массово они поступят в оборот в декабре.

- В КНДР, со слов посольства РФ в Пхеньяне, признали вхождения Крыма в состав России и издали соответствующий географический атлас.

- Автодорожная арка строящегося в Керченском проливе моста в Крым весом более 5 тыс. тонн поднята на фарватерные опоры - на высоту 35 м от уровня моря.

- В суде было продемонстрировано видео встречи Улюкаева с Сечиным при передаче взятки. На нем, в частности, видно, что сумка с $2 млн одиноко ожидала экс-министра на снегу рядом с гаражом "Роснефти".

- США решили выйти из ЮНЕСКО, объяснив это растущими задолженностями по членским взносам, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой. Вслед за США о подготовке выхода из ЮНЕСКО заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

- В России сменился еще один губернатор - Псковской области. Андрей Турчак ушел по собственному желанию и стал главой Генсовета "Единой России", а на его место в роли исполняющего обязанности назначен Михаил Ведерников, замполпреда в Северо-Западном федеральном округе.

- Александр Калинин, лидер "Христианского государства", угрожавшего кинотеатрам из-за показа фильма "Матильда", стал фигурантом дела об экстремизме. Его заподозрили в создании видеороликов с оскорблениями в адрес мусульман.

- Курс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100.

- Суд санкционировал домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и двух других чиновников ведомства, которым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

- Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна". В номинации "Современная русская проза" победителем стал Андрей Рубанов с работой "Патриот".