Роскомнадзор не стал включать Google в реестр новостных агрегаторов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не стал вносить Google в реестр новостных агрегаторов из-за недостаточной посещаемости ресурса.

В сообщении службы, размещенном на ее сайте, говорится, что по результатам мониторинга действующие на территории России новостные агрегаторы "Яндекс.Новости", "Рамблер/новости", "Новости Mail.Ru" и "СМИ2" соблюдают требования законодательства РФ о хранении в течение 6 месяцев распространяемой информации, сведений о сроках ее размещения, а также данных о ее источнике.

"Остальные действующие в России агрегаторы новостей, в том числе Google, не соответствуют нормам посещаемости в сутки и, соответственно, не подпадают под действие ст. 10.4 Федерального закона № 149-ФЗ", - отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Там указывается, что требования закона распространяются "на сайты на государственном языке или иных языках народов РФ, использующиеся для обработки и распространения новостной информации в интернете, где может располагаться реклама для российских потребителей, посещаемость которых в течение суток составляет более 1 млн интернет-пользователей".

С 1 января вступил в силу закон о новостных агрегаторах, вводящий ряд ограничений для подобных ресурсов. Закон обязывает новостные агрегаторы проверять достоверность общественно значимой информации до ее распространения. При этом агрегаторы не будут нести ответственности за дословное цитирование сообщений СМИ, но обязаны проверять достоверность информаций из изданий, не имеющих лицензии СМИ.

Согласно закону, новостные агрегаторы будут обязаны прекратить распространение недостоверных данных по требованию Роскомнадзора. Также документ обязывает владельцев агрегаторов в течение полугода хранить распространенную ими новостную информацию и сведения о ее источниках.