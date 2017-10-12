Вдоль границ РФ в течение недели вели разведку 17 самолетов

Андрей Турчак по собственному желанию освобожден от должности Подробнее

Угрожавшего кинотеатрам из-за показа фильма "Матильда" заподозрили в создании видеороликов с оскорблениями в адрес мусульман Подробнее

Лидер "Христианского государства" стал фигурантом дела об экстремизме

Арку поднимали при помощи 12 домкратов общей грузоподъемностью почти 8 тысяч тонн Подробнее

Делегация должна была участвовать брифинге о противоракетной обороне Подробнее

Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН

12 октября 11:35

Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"

На обнародованной в суде записи видно, что сумка с $2 млн ожидала экс-министра во дворе компании Подробнее

12 октября 11:24

Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арест

В отношении Ампелонского и двух других чиновников ведомства расследуется уголовное дело о мошенничестве Подробнее

11 октября 20:23

Учредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арест

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублей Подробнее

11 октября 19:37

Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Суд не стал заключать под стражу Вадима Ампелонского и двух других сотрудников ведомства, фигурирующих в деле Подробнее

11 октября 19:03

Госдума включилась в борьбу с борщевиком

Депутаты запросят Минсельхоз о возможности подготовки Федеральной целевой программы по борьбе с растением Подробнее

11 октября 14:47

Суд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организацией