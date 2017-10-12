Вдоль границ РФ в течение недели вели разведку 17 самолетов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - 17 самолетов вели воздушную разведку вдоль границ России в течение минувшей недели, сообщило Минобороны РФ.
Согласно инфографике, опубликованной газетой Минобороны РФ "Красная звезда", разведку вблизи границ России вели 10 иностранных кораблей и 17 летательных аппаратов.
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выполнили десять вылетов на перехват воздушных целей, информирует военное ведомство.
По его данным, основная часть разведывательных полетов (15) была сконцентрирована на западном стратегическом направлении, еще два полета были зафиксированы на северном направлении.