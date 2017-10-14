В Москве называли "потребительским" подход Лондона к визиту в РФ Бориса Джонсона

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Москве исходят из необходимости взаимодействия с Лондоном по всем направлениям сотрудничества, представляющим интерес для обеих стран, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

"Обращает на себя внимание несколько потребительское восприятие в Лондоне сути визита (главы МИД Великобритании - ИФ) в духе заявленного подхода - "сотрудничать там, где выгодно Великобритании", - сказал он журналистам.

По словам Титова, в Москве исходят из того, что взаимодействовать надо по направлениям, где для этого есть общая заинтересованность, а не просто следовать по "улице с односторонним движением".

Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают на предметное обсуждение вопросов двусторонних отношений, "а не обсуждения лишь вопросов обеспечения безопасности при проведении чемпионата мира по футболу 2018 г. в России, как анонсируют англичане".

Дипломат при этом напомнил, что согласно дипломатической этике сообщения о визите делаются обеими сторонами совместно и ближе к согласованной дате мероприятия. "Непонятно, правда, почему британцы изменили традиционной дипломатической этике", - отметил Титов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в конце 2017 года намерен посетить Россию. В британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что целью поездки станет "обсуждение темы международной безопасности".

Джонсон планирует поднять вопрос о соглашении по иранскому атому, ситуации на Ближнем Востоке. Также он хотел бы обменяться мнениями по вопросу об основных угрозах международной стабильности, в частности, тему сотрудничества по обеспечению безопасности на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.

В МИД Великобритании констатируют, что по ряду международных вопросов между Лондоном и Москвой существуют разногласия. В частности, речь идет о ситуации в Сирии, на Украине и о Крыме.