Глава Минздрава призвала уделять больше внимания профилактике инсульта

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Количество случаев инсульта у граждан, не достигших 40 лет, растет, необходимо уделять больше внимания профилактике заболевания, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Инсульт "молодеет", если раньше казуистикой были случаи кровоизлияния в мозг или ишемии в возрасте до 40-45 лет, сейчас, к сожалению, и 20-летние, и 30-летние иногда имеют эту тяжелую катастрофу", - сказала она на встрече с волонтерами-медиками в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Скворцова отметила важность того, что волонтеры уделяют повышенное внимание профилактике. "Это в большинстве случаев терапевтируемое состояние. При этом у инсульта очень короткое терапевтическое окно. При инсульте это всего 4,5 часа от появления первых симптомов, если успеть в это время, можно человека восстановить полностью", - добавила министр.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи. Старт ему дал Международный парад-карнавал, который прошел 14 октября в Москве. По данным сочинской администрации, на фестиваль приехали более 50 тыс. человек.