В Сочи на фестиваль молодежи прибыли более 50 тыс. человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек приехали в Сочи на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), церемония открытия которого пройдет в воскресенье в ледовом дворце "Большой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сочинской администрации.

"В Сочи прибыли более 50 тыс. человек - это участники, волонтеры, организаторы, технический персонал, гости и спикеры ВФМС 2017", - сказал собеседник агентства.

По его словам, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов может стать самым масштабным за всю историю фестивального движения и побить рекорд не только по количеству национальных делегаций, но и по числу участников.

Самый массовый фестиваль прошел в 1957 году в Москве, тогда делегатами стали 34 тыс. человек.

"В связи с большим количеством участников расширена программа мероприятий, которая теперь проходит не только в Олимпийском парке, но и за его пределами, создан оперативный штаб и запущен в работу центр корпоративного приема, оказывающий помощь в аккредитации всех клиентских групп ВФМС 2017", - отметил собеседник агентства.

Фестиваль проводится с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи. Старт ему дал Международный парад-карнавал, который прошел 14 октября в Москве.

Также две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.