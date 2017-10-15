Главные новости
В РоссииДелегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в ПетербургеКультураХарви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандалаВ миреГлава МИД Ирана допустил выход страны из сделки по атому
В России

В Сочи на фестиваль молодежи прибыли более 50 тыс. человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек приехали в Сочи на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), церемония открытия которого пройдет в воскресенье в ледовом дворце "Большой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сочинской администрации.

"В Сочи прибыли более 50 тыс. человек - это участники, волонтеры, организаторы, технический персонал, гости и спикеры ВФМС 2017", - сказал собеседник агентства.

По его словам, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов может стать самым масштабным за всю историю фестивального движения и побить рекорд не только по количеству национальных делегаций, но и по числу участников.

В РоссииПутин примет участие в открытии фестиваля молодежи и студентов в СочиЧитать подробнее

Самый массовый фестиваль прошел в 1957 году в Москве, тогда делегатами стали 34 тыс. человек.

"В связи с большим количеством участников расширена программа мероприятий, которая теперь проходит не только в Олимпийском парке, но и за его пределами, создан оперативный штаб и запущен в работу центр корпоративного приема, оказывающий помощь в аккредитации всех клиентских групп ВФМС 2017", - отметил собеседник агентства.

Фестиваль проводится с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи. Старт ему дал Международный парад-карнавал, который прошел 14 октября в Москве.

Также две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Теги: Сочи
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Петербурге умер упавший с трапа в Пулково ребенокВ Петербурге умер упавший с трапа в Пулково ребенок
В конце сентября при выходе из самолета женщина и полуторагодовалая девочка упали с трапа высотой более трех метровПодробнее
Делегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в ПетербургеДелегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в Петербурге
Перед этим член делегации КНДР заявил, что Пхеньян готов уничтожить всех врагов ради мираПодробнее
Полиция задержала почти полсотни участников несогласованных пикетов в КрымуПолиция задержала почти полсотни участников несогласованных пикетов в Крыму
Участники одиночных пикетов выступали в поддержку крымских татарПодробнее
В Москве называли "потребительским" подход Лондона к визиту в РФ Бориса ДжонсонаВ Москве называли "потребительским" подход Лондона к визиту в РФ Бориса Джонсона
В российском МИДе полагают, что Великобритания готова сотрудничать только в выгодных ей вопросахПодробнее
Экспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" МединскогоЭкспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" Мединского
Ученые заявили, что дискуссия из научной области перетягивается в сферу политтехнологийПодробнее
Роскомнадзор потребовал удалить из соцсетей информацию о зацепинге и руфингеРоскомнадзор потребовал удалить из соцсетей информацию о зацепинге и руфинге
Это можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, считают в ведомствеПодробнее
Бывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве ВороненковаБывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве Вороненкова
Генпрокуратура Украины подозревает Владимира Тюрина в организации убийства экс-депутатаПодробнее
Никита Белых госпитализированНикита Белых госпитализирован
В сентябре адвокат экс-губернатора просил перевести его из СИЗО "Лефортово" в больничную часть изолятора "Матросская тишина"Подробнее
Райффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбеРайффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбе
Временно недоступны отделения и call-центр банкаПодробнее
Легковой автомобиль врезался в группу школьников в БашкирииЛегковой автомобиль врезался в группу школьников в Башкирии
Пострадали четверо восьмиклассниковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДелегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в ПетербургеКультураХарви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандалаВ миреГлава МИД Ирана допустил выход страны из сделки по атомуСпортШарапова выиграла первый титул после дисквалификации В РоссииПолиция задержала почти полсотни участников несогласованных пикетов в КрымуВ РоссииВ Москве называли "потребительским" подход Лондона к визиту в РФ Бориса Джонсона

Людей с вернувшегося во "Внуково" лайнера доставит в Сургут резервный борт

Два человека попали в больницу из-за взрыва газа в Ивановской области

Спикер парламента Южной Кореи призвал Пхеньян возобновить переговоры

Российский турист утонул на Пхукете

В Петербурге умер упавший с трапа в Пулково ребенок

В Петербурге умер упавший с трапа в Пулково ребенокВ конце сентября при выходе из самолета женщина и полуторагодовалая девочка упали с трапа высотой более трех метров Подробнее

В Сочи на фестиваль молодежи прибыли более 50 тыс. человек

Сбежавший из частного зоопарка медведь убил пенсионера под Воронежем

В Афганистане предотвратили крупный теракт

Летевший в Сургут самолет вернется во "Внуково" из-за задымления в кабине

Делегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в Петербурге

Делегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в ПетербургеПеред этим член делегации КНДР заявил, что Пхеньян готов уничтожить всех врагов ради мира Подробнее

Спецслужбы Киргизии назвали заявления кандидата в президенты о провокациях беспочвенными

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции