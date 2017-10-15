Путин не счел необходимым пытаться вернуть в страну всех ученых подряд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в возвращении на родину тех ученых, которые могут принести реальную пользу российской науке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я, может быть, скажу такие жесткие вещи, но тем не менее, Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся и реально здесь может эффективно работать, а не всех подряд", - сказал Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"С точки зрения гражданской составляющей, мы заинтересованы в том, чтобы все наши граждане приехали, но с точки зрения развития российской науки нужны те, кто может ее двигать вперед", - добавил президент.

Ранее сегодня Путин принял участие в открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит с 14 по 22 октября в Сочи. Как ожидается, он соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Помимо Сочи, фестивальные мероприятия пройдут в 16 городах РФ от Владивостока до Калининграда.

Ранее Путин призвал не политизировать и не идеологизировать фестиваль, который должен проходить под знаком общегуманитарных ценностей.