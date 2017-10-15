Путин рассказал о важности дружбы на открытии фестиваля молодежи в Сочи

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Барьеры бессильны перед дружбой, а человеческое общение не зависит от политических, национальных и религиозных различий, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта способны растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов", - сказал Путин,

Он подчеркнул, что тогда молодежи многое удалось сделать. "Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий", - сказал президент.

Как ожидается, позже планируется отдельная беседа Путина с участниками молодежного фестиваля. "Это будет живая беседа без какой-то конкретной повестки дня. Там будут и иностранцы, в основном иностранные участники", - рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Участие главы государства в фестивале продолжится 21 октября, когда он посетит различные секции и снова пообщается с его участниками. "Он посетит также закрытие", - сказал Песков.

Как сообщалось, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября в Сочи и, как ожидается, соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Помимо Сочи, фестивальные мероприятия пройдут в 16 городах РФ от Владивостока до Калининграда.

Ранее Путин призвал не политизировать и не идеологизировать фестиваль, который должен проходить под знаком общегуманитарных ценностей.