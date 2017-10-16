Суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы в понедельник оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласила судья Юлия Данильчик.

Судья уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. В постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за неисполнение судебного решения и возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

После этого, 31 августа, ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что и было сделано 14 сентября.

В понедельник судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.31 (Неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений) КоАП РФ.

Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности прекратить бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию.

"Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление. (...) Я надеюсь, однажды Иран и Россия достигнут того состояния, при котором мы и другие IT-компании смогут открыть там офисы. До этого момента мы продолжим обеспечивать защиту переписки пользователям на тех рынках, где уважают свободы", - написал Дуров в конце сентября в своем Telegram-канале.

Ранее Роскомнадзор неоднократно призывал команду Telegram и лично основателя сервиса исполнить требование законодательства и предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В конце сентября прокуратура возбудила уголовное дело против Дурова. Основанием стало то, что, по версии иранской прокуратуры, Telegram использовался с целью распространения детской порнографии, а также экстремистской информации боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) .