В Кремле заявили об отсутствии в повестке дня планов по блокировке Telegram

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на решение Мещанского суда Москвы оштрафовать мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставлять информацию ФСБ, речи о блокировке ресурса не идет.

"Пока, насколько я знаю, об этом (о блокировке) речи не идет. Собственно, никто об этом речи и не вел", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что 16 октября Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Судья уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы.

12 июля ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Telegram требование проигнорировал. В ответ 14 сентября ФСБ составила протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации.

В понедельник судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.31 (Неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений) КоАП РФ.

В реестр организаторов распространения информации мессенджер Telegram был внесен 28 июня. Это произошло после того, как Роскомнадзор призвал команду Telegram и лично владельца сервиса Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Спустя некоторое время, Дуров заявил, что не возражает против включения мессенджера в реестр распространителей информации и предложил Роскомнадзору взять необходимые данные в открытых источниках.