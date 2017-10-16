Источник задымления на руднике "Уралкалия" ликвидировали

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Источник задымления на руднике "Соликамск-1" "Уралкалия" ликвидировали, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"На 15:50 (по местному времени - ИФ) источник задымления локализован и ликвидирован, ведутся профилактические мероприятия (вентиляция). В ближайшее время работы подземного комплекса будет возобновлена", - сказал он.

Ранее в понедельник около 200 горняков эвакуировали из шахты "Уралкалия" в Пермском крае, где во вторник загорелось оборудование.

На СКРУ-1 добывается карналлитовый концентрат, который потребляет "ВСМПО-Ависма", поставщик титана для крупнейших мировых авиастроительных корпораций.