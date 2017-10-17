Природные пожары в Приморье охватили почти 3 тысячи гектаров

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Лесопожарная обстановка в Приморье остается сложной, сотрудники МЧС продолжают помогать в борьбе с огнем, сообщает во вторник пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

"В Приморье полыхает 21 природный пожар на общей площади более 2944 га, из них локализованы 11 на общей площади свыше 2,3 тыс. га. За сутки ликвидированы четыре природных пожара на площади 52, 5 га", - говорится в сообщении. Всего к работам привлечено 162 человека, задействовано 32 единицы техники.

Отмечается, что в основном природные пожары вспыхивают из-за нарушения правил пожарной безопасности владельцами садовых и дачных участков при уборке территории.

Специалисты ведут круглосуточный мониторинг обстановки в Приморье, угрозы населенным пунктам нет. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Приморскому краю, говорится в сообщении.