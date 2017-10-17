Главные новости
В миреЭксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiВ миреШойгу заявил о скором завершении операции в СирииВ РоссииПутин ввел санкции против КНДР
В России

Природные пожары в Приморье охватили почти 3 тысячи гектаров

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Лесопожарная обстановка в Приморье остается сложной, сотрудники МЧС продолжают помогать в борьбе с огнем, сообщает во вторник пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

"В Приморье полыхает 21 природный пожар на общей площади более 2944 га, из них локализованы 11 на общей площади свыше 2,3 тыс. га. За сутки ликвидированы четыре природных пожара на площади 52, 5 га", - говорится в сообщении. Всего к работам привлечено 162 человека, задействовано 32 единицы техники.

Отмечается, что в основном природные пожары вспыхивают из-за нарушения правил пожарной безопасности владельцами садовых и дачных участков при уборке территории.

Специалисты ведут круглосуточный мониторинг обстановки в Приморье, угрозы населенным пунктам нет. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Приморскому краю, говорится в сообщении.

Теги: Приморье
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Страховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018-го годаСтраховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018-го года
Еще два года ЦБ будет устанавливать максимальный базовый тарифПодробнее
После смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощиПосле смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощи
Сообщалось, что медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеруПодробнее
Путин ввел санкции против КНДРПутин ввел санкции против КНДР
Запрещается приобретение у Пхеньяна меди, никеля, серебра и цинка; банкам предписывается в течение 90 дней закрыть все представительства в КНДРПодробнее
Дуров обжалует решение суда о штрафе для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБДуров обжалует решение суда о штрафе для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ
По его мнению, требования спецслужб не только нереализуемы технически, они противоречат КонституцииПодробнее
Суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБСуд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБ
Мессенджер оштрафован за отказ предоставить информацию для декодирования сообщений нескольких пользователейПодробнее
Путин не счел необходимым пытаться вернуть в страну всех ученых подрядПутин не счел необходимым пытаться вернуть в страну всех ученых подряд
России нужны те, кто могут принести реальную пользу науке, заявил президентПодробнее
Тюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством ВороненковаТюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством Вороненкова
Бизнесмен считает, что его имя используется украинскими политиками в их политических целяхПодробнее
В Петербурге умер упавший с трапа в Пулково ребенокВ Петербурге умер упавший с трапа в Пулково ребенок
В конце сентября при выходе из самолета женщина и полуторагодовалая девочка упали с трапа высотой более трех метровПодробнее
Делегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в ПетербургеДелегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в Петербурге
Перед этим член делегации КНДР заявил, что Пхеньян готов уничтожить всех врагов ради мираПодробнее
Полиция задержала почти полсотни участников несогласованных пикетов в КрымуПолиция задержала почти полсотни участников несогласованных пикетов в Крыму
Участники одиночных пикетов выступали в поддержку крымских татарПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Перформансы Павленского7 фото
16 октября
Перформансы Павленского
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЭксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiВ миреШойгу заявил о скором завершении операции в СирииВ РоссииПутин ввел санкции против КНДРВ РоссииПосле смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощиВ миреБанк Франции подаст иск к Павленскому из-за поджога его отделенияВ РоссииДуров обжалует решение о штрафе для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Страховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018-го года

Страховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018-го годаЕще два года ЦБ будет устанавливать максимальный базовый тариф Подробнее

Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

Ассанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналистки

Ассанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналисткиДафне Каруана Галиция была известна своими расследованиями о панамских офшорах Подробнее

Руководство Иракского Курдистана посетит Россию до конца года

Пентагон сообщил об ударе по двум тренировочным лагерям ИГ в Йемене

Власти Турции освободили жену и дочь сотрудника генконсульства США

Им запрещено выезжать за границу, каждую неделю они обязаны отмечаться в полиции Подробнее

Гильдия продюсеров Америки решила исключить Харви Вайнштейна из своего состава

"Аэрофлот" передал ФАС сведения о своей системе ценообразования

Иранские военные исключили ограничение производства ракет даже при полной изоляции страны

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции