Медведев призвал правительства мира готовить прыжок в цифровой мир

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме "Открытые инновации", призвал зарубежных партнеров поторопиться с объединением усилий для построения нового "цифрового мира", иначе искусственный интеллект сделает это сам.

"Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект и не поменял нам всем органы, и не нажал кнопку delеte для того, чтобы обнулить наши мозги", - сказал премьер, завершая дискуссию на пленарном заседании форума.

Как заявил Медведев, "мы еще можем что-то сделать для того, чтобы установить ту самую атмосферу доверия, о которой только что сказал (премьер-министр Люксембурга) Ксавье Беттель".

"Наша задача - соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был все-таки неплохо подготовлен. И я уверен, нам это под силу. Именно потому, что мы понимаем сегодня нашу ответственность", - сказал глава правительства.