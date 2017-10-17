Орешкин назвал биткойн хорошим инструментом при захвате мира искусственным интеллектом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Международном фестивале молодежи и студентов при обсуждении регулирования криптовалют в России пошутил, что биткойн стал бы хорошим инструментом в руках искусственного интеллекта, если бы тот намеревался захватить мир людей.

"Если бы на самом деле в мире существовал искусственный интеллект, который хотел бы этот мир захватить и поработить, он на самом деле первое, что изобрел бы, это как раз биткойн", - сказал в ходе панельной сессии Орешкин.

"Потому что посмотрите, что происходит - количество вычислительных мощностей (для обеспечения блокчейн сетей криптовалют - ИФ) начинает расти и расти, появляются майнинг-фермы, которые позволяют делать вычисления, а вот такой глобальный искусственный интеллект эти вычислительные возможности мог бы использовать для своей тренировки, получения новых знаний и развития. Заставить людей многократно плодить вычислительные возможности - первый шаг к захвату мира", - пошутил Орешкин.

Таким образом он отреагировал на реплику первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, которая, отвечая на вопрос о перспективах применения криптовалют в будущем, заявила, что стоимость транзакций и сложность сетей блокчейн с каждым годом становятся все более высокими, поскольку для этого требуется все больше вычислительных мощностей. Это, по мнению Юдаевой, отдаляет криптоваты от их главных заявленных преимуществ - быстроты и дешевизны транзакций, в том числе международных.

Ранее глава Минэкономразвития также сравнивал биткойн с МММ.

Как сообщалось, Минфин и ЦБ планируют определиться с регулированием криптовалют и подготовить рамочный законопроект до конца года.