В Госдуме назвали взрывоопасным заявление дипломата КНДР о готовности к ядерному удару по США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает чрезвычайно опасными публичные угрозы о возможности применения Пхеньяном ядерного оружия против США.

"Риторика заместителя представителя КНДР при ООН носит, безусловно, жесткий характер. Это взрывоопасное заявление, которое никак не способствует снижению напряженности вокруг ядерной программы КНДР и на Корейском полуострове", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он добавил, что Пхеньяну не стоит пренебрегать мнением мирового сообщества и игнорировать резолюции Совета безопасности ООН.

"Россия никогда не поддерживала и не поддержит самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи. И именно поэтому в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении КНДР", - подчеркнул политик.

Но, продолжил он, КНДР также нельзя провоцировать и загонять в угол.

Во вторник заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове такова, что ядерная война может вспыхнуть в любой момент.

"Вся материковая территория Соединенных Штатов, - отметил зам. постпреда, - находится в досягаемости наших ударов, и если США попробуют вторгнуться хотя бы на дюйм нашей священной территории, они не избегут сурового наказания в любом месте земного шара", - сказал Ким Ин Рен, выступая на комитете Генассамблеи ООН по разоружению.