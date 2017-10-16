Евросоюз ввел новые санкции против Северной Кореи

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС ввел новые санкции против КНДР, ограничив экспорт нефти в Северную Корею.

Документ опубликован в "Официальном журнале ЕС" и вступает в силу с момента публикации. Также продлеваются запрет на инвестиции со стороны ЕС во все сектора экономики КНДР и ограничения на денежные переводы жителям страны.

Брюссель в этом году уже несколько раз ужесточал санкции в отношении Северной Кореи в связи с регулярными испытаниями в этой стране баллистических ракет.

Объем торговли между ЕС и КНДР в 2016 году составил 27 млн евро, что составляет одну десятую от объема торговли в 2006 году.

Пхеньян регулярно проводит испытания баллистических ракет, которые, по заявлению властей КНДР, могут нести ядерные боеголовки. Тем временем, 3 сентября в Пхеньяне сообщили об успешном испытании водородной бомбы.

Президент РФ Владимир Путин сегодня также подписал указ, предусматривающий применение санкций против Северной Кореи в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний: запрещается приобретение в КНДР меди, никеля, серебра и цинка, а также поставки Пхеньяну вертолетов и судов. Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписан в связи резолюции СБ ООН 2321 от 31 ноября 2016 года.

Новая резолюция

В сентябре 2017 года Совет безопасности ООН принял против КНДР новую резолюцию 2375. Она предусматривает ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов: ему будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год. Кроме того, ограничивается импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.

В свою очередь глава делегации КНДР, выступая на пленарном заседании Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге в понедельник, назвал санкции США против его страны государственным терроризмом

"США хотят уничтожить нашу страны, это продолжается более полувека. У США развернуты огромные ядерные силы и специальные подразделения вокруг Корейского полуострова, США проводят крупномасштабные учения, направленные на смену режима, обеспечение краха КНДР. США ввели против нас ужасную, совершено нечестную блокаду и санкции", - сказал вице-спикер Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун.

"Санкции против КНДР направлены на полную остановку внешней торговли, даже в тех областях, которые касаются выживания нашего народа, - подчеркнул глава делегации КНДР на МПС. - Это проявление государственного терроризма".