Делегаты от КНДР улыбнулись представительнице Южной Кореи на ассамблее в Петербурге

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге состоялась мимолетная встреча делегата от Южной Кореи с представителями делегации КНДР.

"Я просто подошла поздороваться", - сказала участница южнокорейской делегации журналистам, спросившим, удалось ли ей поговорить с членами северокорейской делегации. По ее словам, в ответ ей улыбнулись.

Со своей стороны, один из представителей КНДР сказал журналистам, что член южнокорейской делегации "просто подошла познакомиться".

Ранее сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация КНДР не готова к переговорам с представителями Южной Кореи, которые Россия хотела организовать "на полях" Межпарламентского союза в Петербурге.

"С Северной Кореей был очень длительный, непростой разговор, они не готовы к переговорам сейчас. Они еще раз подчеркнули, что считают обладание ядерным оружием единственным эффективным средством защиты своей страны и своего народа, и единственной гарантией их суверенитета, имея в виду 70-летнюю непростую историю взаимоотношений с США", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник по итогам встречи с делегацией КНДР на полях МПС.

Накануне представители северокорейской делегации на ассамблее также заявляли, что не намерены встречаться со своими южнокорейскими коллегами.