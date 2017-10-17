"Агора" будет представлять интересы Павла Дурова в российских судах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правозащитная организация "Агора" будет представлять интересы владельца "Телеграм" Павла Дурова в российских судах.

"Я принял решение принять предложение Павла Чикова, руководителя международной правозащитной организации "Агора". Уверен, что команда Павла сможет успешно представлять Телеграм в российских судах, защищая право россиян на тайну личной переписки", - сообщил Дуров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что "Агора" - команда из 30 адвокатов, которые с начала 2000-х защищают права человека в России. "Они имеют опыт в делах против ФСБ и ежегодно публикуют доклады о свободе интернета в России", - подчеркнул владелец Телеграм.

Дуров рассказал, что после публикации накануне обращения он получил порядка 200 предложений от юристов, готовых представлять Telegram в деле против ФСБ.

"Среди них - немало известных команд с большим опытом. Приятно, что многие готовы защищать Телеграм и право на тайну переписки безвозмездно, по идейным соображениям. Благодарю всех за такой живой отклик", - написал Дуров.

Ранее Дуров сообщил о намерении обжаловать решение Мещанского суда, который в понедельник оштрафовал мессенджер на 800 тыс. рублей за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей.

Он пообещал в течение нескольких дней собрать команду юристов, которая "имеет максимальный опыт в такого рода делах". "Юристов, которые хотели бы этим заняться, просим связаться с нами", - отметил Дуров.

По его словам, помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23-й статье Конституции РФ, которая гласит, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Защита тайны переписки

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков считает, что дело Telegram является не только делом ее владельца Павла Дурова, но и сотен миллионов пользователей, а также вопросом защиты тайны переписки.

"Мы много лет работаем в сфере защиты свободы интернета в России и на постсоветском пространстве. Дело Telegram, это не дело Павла Дурова, это дело сотен миллионов пользователей программы и принципиальный вопрос защиты тайны переписки в цифровую эпоху", - сказал Чиков "Интерфаксу".

Он уточнил, что изучение данного дела, а также подготовка позиции "станет основным направлением работы, учитывая сжатые сроки обжалования и рассмотрения".

Чиков также уточнил, что в ближайшие дни будет обжаловано решение мирового суда о взыскании с Telegram Messenger LLP 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Запрос ФСБ

Согласно оглашенным в понедельник в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от "Телеграм" не последовало. После этого, 31 августа, ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что и было сделано 14 сентября.

Постановление суда

В понедельник судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного части 2.1 статьи 13.31 (Неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений) КоАП РФ.

Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram.

В реестр организаторов распространения информации мессенджер Telegram был внесен 28 июня. Это произошло после того, как Роскомнадзор призвал команду Telegram и лично владельца сервиса Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Спустя некоторое время, Дуров заявил, что не возражает против включения мессенджера в реестр распространителей информации и предложил Роскомнадзору взять необходимые данные в открытых источниках.