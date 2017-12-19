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В России Президентская кампания-2018

Путин пойдет на выборы без штаба общественной поддержки

Есть обновление от 22:48

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Избирательный штаб Владимира Путина, объявившего о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в марте 2018 года, будет выполнять технические функции, так называемый штаб общественный поддержки формировать на планируется, сообщил "Интерфаксу" глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.

"В данном случае штаб - это "технический элемент", - отметил Анисимов, добавив, что "избирательный штаб будет выполнять процедуры (избирательной кампании Путина - ИФ), предусмотренные законодательством: проведение агитационных мероприятий, организация работы доверенных лиц и т.д."

"Общественную поддержку Путину окажут партии, общественные движения, волонтеры, вузы, физические лица, не входящие ни в какие организации", - уточнил глава исполкома ОНФ.

Ранее в ОНФ подтвердили, что заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты состоится 26 декабря.

Кто войдет в инициативную группу

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева заявила, что в оргкомитет, который займется формированием инициативной группы для выдвижения Путина президентом РФ, вошли те, кто лично знает главу государства.

По ее словам, оргкомитет готовит большую инициативную группу, в составе которой, по ее данным, будет около 600 человек. Тимофеева обратила внимание на то, что основную работу в рамках инициативной группы будут вести три структуры - это ОНФ, партия "Единая Россия" и волонтерское движение "Волонтеры победы".

Вместе с тем осведомленный источник "Интерфакса" ранее сообщил, что Путин обратился с просьбой к главе комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину организовать созыв инициативной группы. "Кандидатуры на пост главы избирательного штаба Путина обсуждаются. Кто им станет, решит сам президент", - сказал источник.

Источник отметил, что 20 декабря оргкомитет планирует уведомить Центральную избирательную комиссию о проведении заседания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на пост главы государства.

Путин и выборы-2018

Глава государства идет на очередные - для него четвертые - выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей. В поддержку выдвижения Путина кандидатом должна быть сформирована инициативная группы в количестве не менее 500 человек.

Накануне Центризбирком утвердил график проведения избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта будущего года.

Теги: Владимир Путин, Россия, ОНФ
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