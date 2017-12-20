В России

Местные власти подтвердили ликвидацию устроителя взрыва в доме в Ставрополе

Жильцы многоэтажки вернулись в свои квартиры

Местные власти подтвердили ликвидацию устроителя взрыва в доме в Ставрополе
Архивное фото
Фото: ТАСС, Анатолий Медведь

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина, устроивший взрыв в одной из квартир многоэтажки Ставрополя ликвидирован, эвакуированных жильцов возвращают в свои квартиры, сообщил глава администрации Промышленного района города Дмитрий Семенов.

"Человек, который взорвал неустановленное взрывное устройство, ликвидирован, квартиру полностью всю проверили, следователи отработали, дальше все заключения - кто, как и почему будут давать следственные органы. Опасности нет, люди возвращаются в свои квартиры", - сказал Семенов. Он добавил, что никто из жильцов не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в многоэтажке Ставрополя прогремел взрыв. По предварительным данным, неустановленный мужчина взорвал гранату в своей квартире.

Теги: Россия, Ставрополь
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