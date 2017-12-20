В Крыму отменили украинский приговор учителю за сепаратизм и отказали в реабилитации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Крыма в среду отменила приговор математику Валерию Подъячему, получившему условный срок за сепаратизм по Уголовному кодексу Украины.

"Принято половинчатое решение: отменен украинский приговор, но отказано в ходатайстве включить в постановление об отмене приговора права Подъячего на реабилитацию. Мы будем обжаловать решение в президиуме Верховного суда Крыма", - сообщил "Интерфаксу" юрист, представитель Подъячего в суде Олег Бондаренко.

"Суд пошел таким путем: поскольку изменилось законодательство в Крыму, приговор отменен, работать Подъячий сейчас сможет, но есть проблема. Суд считает, что в 2011 году он совершил преступление и сейчас просто ситуация изменилась с точки зрения России. А мы добиваемся, чтобы Россия признала: в его действиях никогда не было преступления с точки зрения России", - заявил юрист.

Апелляционный суд Крыма в 2011 году приговорил активиста народного фронта "Севастополь-Крым-Россия" Подъячего, обвиняемого СБУ в посягательстве на территориальную целостность Украины, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Математик по образованию, Подъячий имеет более 20 лет преподавательского стажа. После вхождения Крыма в состав России он не мог устроиться на работу в учебных заведениях. Подъячий решил оспорить в суде отказ в трудоустройстве в учебных заведениях РФ из-за украинской судимости за сепаратизм. Такое дело в России рассматривалось впервые.

Киевский райсуд Симферополя в августе отказал преподавателю в праве на работу в школе. Его юрист подал апелляцию в Верховный суд Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума о статусе полуострова. Украина его результаты не признает и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия России аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний, бизнесменов и политиков.