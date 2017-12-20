Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Кузбассе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Кемеровская прокуратура начала проверку после обрушения породы на шахте "Есаульская" сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области в среду.

"Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", - сказал собеседник агентства, отметив, что на место происшествия выехал сотрудник прокуратуры.

Как сообщалось, на момент обрушения породы в забое находились около 100 горняков, трое из них оказались заблокированы, остальные поднялись на поверхность.