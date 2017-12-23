Павел Грудинин выдвинут кандидатом от КПРФ на выборы президента

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - XVII предвыборный съезд ЦК КПРФ в субботу поддержал кандидатуру директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина для участия в выборах президента РФ в 2018 году, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Съезд по сути дела уже очевидно сейчас единогласно проголосовал за выдвижение Павла Николаевича кандидатом в президенты", - сказал он журналистам.

Зюганов также сообщил, что во второй половине дня на съезде состоится тайное голосование по кандидатуре Грудинина.

Лидер партии ранее рассказал журналистам, что накануне пленум ЦК КПРФ единогласно выдвинул Грудинина в качестве кандидата в президенты, и основанием этому стали праймериз - длительные, "открытые и демократичные дискуссии в среде народно-патриотических сил, объединившихся вокруг КПРФ".

Зюганов также заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих Грудинина в президенты.

На съезде в субботу Зюганов в преддверии голосования представил программу, с которой кандидат от КПРФ пойдет на президентские выборы. Программа называется "10 шагов к достойной жизни".

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.