Зюганов предложил ограничить право избираться президентом РФ двумя сроками в жизни

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Необходимо упростить процедуру импичмента президента и ограничить в Конституции РФ право вступать в должность президента двумя сроками в жизни, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на съезде.

"Необходимо упростить процедуру импичмента, и прописать в Основном законе, что никто не имеет права вступать в должность президента более двух раз за свою жизнь", - сказал Зюгановв своем выступлении.

По его мнению, "в стране должен появиться высший государственный совет, без одобрения которого не будет вводиться в жизнь ни одно принципиально важное решение президента". Комментируя создание в КПРФ высшего совета народно-патриотических сил, он заявил, что это и есть прообраз этого совета.

Зюганов считает, что "у нас сегодня президент, кто бы ни был (даже если наш, надо будет ограничить его власть), всех назначает, за всех все решает, в ручном управлении всем занимается , всех награждает, всех снимает - и ни за что не отвечает; а если плохо, то это виновато правительство, а чье правительство?".

Он также заявил, что в партии предлагают "вернуть народу право на референдумы по важнейшим общественным политическим и социально-экономическим вопросам".

Ранее лидер КПРФ заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в президенты. По итогам выступлений и дискуссии съезд, как ожидается, утвердит кандидатуру Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ.