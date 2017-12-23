"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина кандидатом на пост президента РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Съезд партии "Единая Россия" официально проголосовал за поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ и поручил всем структурам и депутатам партии организовать всестороннюю поддержку Путину на выборах.

Такое решение было принято на очередном XXVII съезде партии в субботу.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года, Владимир Путин заявил о том, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак призвал членов партии и сторонников поставить свои подписи за выдвижение В.Путина в качестве кандидата в президенты РФ.

"Прошу всех членов партии, сторонников "Единой России" прийти по тем адресам, где будет организован сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина, поставить от себя, от своей семьи, от своих родных и близких подписи означающие: России нужен Путин", - сказал Турчак.

Также съезд поручил президиуму Генсовета партии совместно с молодежной организацией партии "Молодая гвардия Единой России" обеспечить мобилизацию членов и сторонников партии, депутатов фракций и депутатских объединений партии всех уровней, молодежный актив партии, для организации всесторонней поддержки Владимира Путина на выборах президента РФ.