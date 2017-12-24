Источник сообщил о смерти пассажира севшего в Хабаровске лайнера Korean Air

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Гражданка США скончалась на борту "Боинга-777", следовавшего из Вашингтона в Сеул, не дождавшись вынужденной посадки в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Одна из пассажирок, гражданка США, пожаловалась на плохое самочувствие во время пролета лайнера над Дальним Востоком России. В считанные минуты она потеряла сознание. Находившиеся на борту пассажиры с медицинским образованием помочь ей не смогли, и командир запросил вынужденную посадку в Хабаровске. Однако, поднявшиеся на борт медики констатировали лишь смерть пассажирки. Предпринятые ими реанимационные мероприятия результата не дали", - сказал он.

Источник агентства сообщил, что предварительно причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность. Ее тело снято с рейса и направлено в одну из хабаровских больниц. Самолет в ближайшее время вылетит по маршруту.

Между тем ранее со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщалось, что одного из пассажиров самолета авиакомпании Korean Air, который направлялся из Вашингтона в Сеул и экстренно сел в Хабаровске, госпитализировали в местную больницу.

По данным транспортной полиции, дальнемагистральный лайнер "Боинг-777" авиакомпании Korean Air, направлявшийся из Вашингтона в Сеул, внепланово приземлился в Хабаровске около 19:00 (12:00 по Москве) из-за ухудшившегося самочувствия одного из пассажиров.

Аэропорт Хабаровск (Новый) является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа, а также может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими трансконтинентальными (Азия - Европа) и транстихоокеанскими (Азия - Северная Америка) маршрутами.