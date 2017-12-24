Справедливороссы поддержат Путина как кандидата на выборах президента РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Партия "Справедливая Россия" на предвыборном съезде 25 декабря поддержит кандидатуру Владимира Путина на пост президента, сообщил "Интерфаксу" источник в партии.

По словам собеседника агентства, это произойдет на съезде 25 декабря.

Он рассказал, что на съезде будет принято решение поручить пяти членам партии войти в инициативную группу, которая 26 декабря будет официально выдвигать Путина кандидатом в президенты.

По словам источника, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат от какой-то партии. Таким образом, у эсеров не будет собственного кандидата на президентских выборах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.

"Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил - партий и общественных организаций, которые разделяют мой взгляд на развитие страны. И вообще я рассчитываю на широкую поддержку граждан", - сказал Путин, комментируя свое решение в ходе большой пресс-конференции 14 декабря.

О его поддержке уже заявил Общероссийский народный фронт и партия "Единая Россия".