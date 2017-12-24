"Справедливая Россия" не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Справедливая Россия" не будет выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержат кандидатуру Владимира Путина, заявил лидер партии Сергей Миронов.

"Сегодня президиум принял политическое решение, это решение будет рекомендовано съезду: партия "Справедливая Россия" своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина", - сказал Миронов журналистам.

"Наши представители войдут и в инициативную группу, и в те или иные штабные структуры, потому что мы будем проводить агитацию уже за нашего общего кандидата, и как это будет, в рабочем порядке решим, но то что это будет я не сомневаюсь", - добавил лидер справедливороссов.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат от какой-то партии. Таким образом, у эсеров не будет собственного кандидата на президентских выборах.

О его поддержке уже заявил Общероссийский народный фронт и партия "Единая Россия".