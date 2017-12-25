В ЦБ РФ призвали не хранить как сувениры банкноты на 200 и 2000 руб.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, выпущенные в обращение в октябре, в 2018 году будут шире распространены, хранить их как сувениры не имеет смысла, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я знаю, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Понятно, пока они редкие. Даже некоторые магазины, мы понимаем это тоже, пока опасаются брать эти купюры. (. . .) Какое-то время они будут редкими, но ограничений в их выпуске нет. Они скоро станут повседневными. Хранить их нет никакого смысла. Может быть, такой процесс будет несколько месяцев, в следующем году, мы считаем, они будут шире распространены", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что в декабре новые банкноты стали поступать практически во все регионы. "Они постепенно будут появляться в обращении все больше и больше. Они вводятся в обращение по мере изъятия купюр смежных номиналов", - отметила она.

По ее словам, пока Банку России не известно о случаях подделок новых банкнот в 200 и 2000 рублей.

Банк России в середине октября 2017 года объявил о вводе в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

Основной цвет банкноты в 200 рублей зеленый. На ней размещены символы Севастополя: на лицевой стороне - изображение памятника затопленным кораблям, на оборотной - вид на Херсонес Таврический. Эта купюра изготовлена на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее износостойкость и продлит срок службы.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ней изображены символы Дальнего Востока: на лицевой стороне - мост на остров Русский, на оборотной - космодром "Восточный" в Амурской области. Кроме того, на купюре присутствует изменяющийся защитный элемент в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити и микроизображениях. Цифры номинала крупнее, чем на других купюрах, и обладают ощутимым рельефом. Кроме того, на лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Символы для новых банкнот были выбраны по итогам всероссийского голосования. Его победителями были признаны Дальний Восток и Севастополь.