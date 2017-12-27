Полиция установила личности нарушителей российско-финской границы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Личности нарушителей, прорвавшихся на микроавтобусе через границу Финляндии в Россию, установлены, ведется их поиск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду.

"В полицию поступило сообщение от сотрудников таможенной службы о том, что в 2.40 водитель автомобиля совместно с пассажиром вытолкнули из машины сотрудника таможни, осуществлявшего внутри указанного автомобиля проверку, после чего, сбив шлагбаум, скрылись", - уточнили в пресс-службе.

Спустя некоторое время автомобиль, на котором нарушители прорвались через границу, был обнаружен брошенным в поселке Торфяновка, добавили в главке.

Ранее об инциденте сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.