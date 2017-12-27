В ФССП назвали причину конфликта на фабрике "Меньшевик" в Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент со стрельбой на фабрике "Меньшевик" в Москве был связан с попыткой судебных приставов взыскать с бывшего директора предприятия Ильи Аверьянова 3,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного управления ФССП.

Там отметили, что на основании исполнительного листа о взыскании задолженности на более чем 3,3 млн рублей с ООО "КФ Меньшевик" в пользу ООО "Денэм холл" было возбуждено исполнительное производство. 27 декабря "судебным приставом-исполнителем, тремя сотрудниками группы быстрого реагирования УФССП России по Москве, с участием представителя взыскателя и двух понятых, был осуществлен выход по адресу должника-организации с целью применения мер принудительного исполнения", рассказали в ФССП.

"В ходе исполнительных действий сотрудники УФССП и лица, участвовавшие в исполнительных действиях, не пострадали", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что фабрика "Меньшевик" оказалась хроническим должником.

Утром в среду бывший собственник фабрики на улице Иловайская Илья Аверьянов вступил с нынешним руководством фабрики в перепалку, в ходе которой достал оружие и несколько раз выстрелил, смертельно ранив охранника.

Стрелку удалось скрыться с места преступления, его разыскивает полиция.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия)".