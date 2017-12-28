В России

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самообороной

По словам задержанного, он среагировал на то, что один из взыскателей долга направил в его сторону пистолет

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самообороной
Сотрудники полиции на территории фабрики "Меньшевик"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов заявил правоохранительным органам, что стал стрелять из своего карабина в пришедших на предприятие людей в целях самообороны, так как те стали угрожать ему огнестрельным оружием, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По словам собеседника агентства, задержанный рано утром в четверг Аверьянов дал предварительные показания, в ходе которых пояснил, что открыл стрельбу из карабина "Сайга" после того, как один из пришедших представителей взыскателя достал пистолет и направил оружие в его сторону. По словам Аверьянова, это действие он расценил как непосредственную угрозу своей жизни и воспользовался в ответ своим оружием, добавил источник.

Он отметил, что в результате перестрелки получил смертельное ранение один из посетителей, 31-летний охранник Алексей Осипов.

Исходя из количества изъятых с места происшествия гильз, в общей сложности Аверьянов выстрелил шесть раз, а из пистолета было выпущено 15 пуль, сказал источник, добавив, что пистолет, из которого предположительно велась стрельба, изъят и направлен на экспертизу.

По данным источника, утром в среду на фабрику вместе с судебным приставом пришло 10 человек.

Стрельба на фабрике

Стрельба произошла на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве 27 декабря. Как сообщалось, один человек был смертельно ранен, а сам стрелок - бывший владелец "Меньшевика" - скрылся, бросив оружие. Для поисков подозреваемого в Москве был введен план "Сирена".

Рано утром в четверг Аверьянов был задержан в Москве на складе бывшей типографии газеты "Правда".

Ранее экс-владелец "Меньшевика" неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват предприятия. Фабрика в свою очередь оказалась хроническим должником.

Теги: Москва, Меньшевик, Илья Аверьянов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов
Потерпевший аварию разгонный блок "Фрегат" готовился специально для космодрома Восточный, заявили в госкорпорацииПодробнее
Путин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактомПутин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактом
Накануне следствие квалифицировало срабатывание самодельного взрывного устройства как покушение на убийство людей общеопасным способомПодробнее
Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человекЧисло пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человек
Пятеро из них отказались от госпитализацииПодробнее
НАК взял под контроль работу экстренных служб после взрыва в ПетербургеНАК взял под контроль работу экстренных служб после взрыва в Петербурге
Уголовное дело по-прежнему возбуждено по статье о покушении на убийствоПодробнее
Девять человек госпитализированы после взрыва в петербургском супермаркетеДевять человек госпитализированы после взрыва в петербургском супермаркете
Еще один человек отказался ехать в больницуПодробнее
Из-за взрыва в супермаркете Петербурга пострадали людиИз-за взрыва в супермаркете Петербурга пострадали люди
Эпицентр, предположительно, находился в районе камер хранения магазинаПодробнее
Суд арестовал экс-начальника управления СКР по ЦАО Москвы КрамаренкоСуд арестовал экс-начальника управления СКР по ЦАО Москвы Крамаренко
Его обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Шакро МолодогоПодробнее
Facebook объяснил блокировку аккаунтов КадыроваFacebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова
По заявлению соцсети, страницы главы Чечни были заблокированы из-за введения против него санкций Минфина СШАПодробнее
Рогозин объяснил аварийные космические пуски системными ошибками в "Роскосмосе"Рогозин объяснил аварийные космические пуски системными ошибками в "Роскосмосе"
По его словам, руководство госкорпорации не уделяет внимание омоложению кадровПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 27 декабря5 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"5 фото
26 декабря
Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"
В мире встретили католическое Рождество10 фото
25 декабря
В мире встретили католическое Рождество
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактомМоскваНовую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"В РоссииЭкс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самооборонойВ РоссииЧисло пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человекВ миреЗРПК на российской авиабазе в Сирии сбил две ракеты боевиковВ миреАмериканцы назвали Обаму и Клинтон самыми достойными восхищения людьми года

Сын главного судебного пристава Новосибирской области получил 9 лет за наркоторговлю

Еще один студент из Астрахани оштрафован по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"

СКР не исключал никаких версий взрыва в петербургском супермаркете

"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов

"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромовПотерпевший аварию разгонный блок "Фрегат" готовился специально для космодрома Восточный, заявили в госкорпорации Подробнее

Замминистра финансов назвал нецелесообразным создание крипторубля

Пострадавшим в результате взрыва в Петербурге выплатят по 300 тыс. рублей

В центре Москвы с пятницы введут ограничения для транспорта

Судебные приставы на праздники будут консультировать должников в аэропортах

Киев начал переговоры по второму этапу обмена пленными в Донбассе

Следствие наложило арест на имущество руководства банка "Клиентский"

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самообороной

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самооборонойПо словам задержанного, он среагировал на то, что один из взыскателей долга направил в его сторону пистолет Подробнее

Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"

Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"Движение на первом участке новой линии планируют запустить в начале 2018 года Подробнее

Житель Красноярского края продал "шпионские очки" и попал под следствие

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru