СКР возбудил дело из-за долгов "ВИМ-Авиа" по зарплате на 490 млн рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Транспортные следователи возбудили уголовное дело о задержках зарплаты работникам компании "ВИМ-Авиа" на почти полмиллиарда рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным следствия, руководство ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", "осознавая противоправность своего бездействия по невыполнению обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством и индивидуальными трудовыми договорами по своевременной и в полном объеме оплате труда, осуществлению иных выплат работникам, умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более двух месяцев".

На 19 декабря 2017 года задолженность авиакомпании по заработной плате превысила 490 млн рублей, сообщили в СКР.

Крах "ВИМ-Авиа"

Замыкавшая первую десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ "ВИМ-Авиа", в конце сентября заявила о прекращении всех чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами.

Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. В настоящее время сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" ограничен, в связи с чем она не может осуществлять коммерческую деятельность.

Банк "Российский кредит" подал в Арбитражный суд Татарстана (авиакомпания зарегистрирована в Сабинском районе республики) самостоятельный иск о признании "ВИМ-Авиа" банкротом. Инстанция назначила заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 10 января 2018 года.

В декабре официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что глава "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев и бывшая финдиректор Алевтина Калашникова объявлены в розыск по заочному обвинению по делу о злоупотреблениях полномочиями, повлекших для контрагентов ущерб на 800 млн рублей.

Фигурантами дела также являются бывший гендиректор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Все они подозреваются в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст.201 УК РФ), в частности, в приобретении в 2015-2017 годах у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационного топлива по завышенной стоимости, что по мнению СК, причинило компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" имущественный ущерб на сумму более 782 млн рублей.

Четыре компании признаны потерпевшими.

Мурсекаев и Калашникова скрылись за рубежом, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Это дело было соединено в одном производстве с уголовном делом о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), ранее возбужденном из-за хищения средств пассажиров работниками ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа".

Как считают следователи, "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды", руководители которой "тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли". Это, как считает следствие, позволяло им получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.

"В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю текущего года составили более 2,5 млрд рублей", - сообщала представитель СК.