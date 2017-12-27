Что произошло за день: среда, 27 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве бывший совладелец кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов вступил с нынешним руководством предприятия в перепалку, в ходе которой достал ружье и несколько раз выстрелил, смертельно ранив охранника. После этого он забаррикадировался в здании и оказывал активное сопротивление полиции. Позже стало известно, что преступник ушел с территории фабрики, бросив там оружие, его разыскивают. Как оказалось, ранее экс-владелец "Меньшевика" неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват предприятия. Фабрика в свою очередь оказалась хроническим должником.

- С запущенным с Байконура накануне ангольским спутником потеряна связь. Как заявил в этой связи вице-премьер Дмитрий Рогозин, аварийные космические пуски являются следствием системных ошибок в "Роскосмосе": руководство госкорпорации не уделяет внимание омоложению кадров.

- Вечером в Петербурге в супермаркете "Перекресток" на площади Калинина в районе камер хранения произошел взрыв. Пострадали четыре человека, возбуждено дело о покушении на убийство общеопасным способом.

- Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова. Это было сделано из-за введения против него санкций Минфина США.

- Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018. Сменит его на этой должности гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

- Путин лично приехал подавать документы в ЦИК. Тот в течение пяти дней проверит бумаги и примет решение о регистрации действующего главы государства кандидатом в президенты.

- Со стороны Финляндии в Россию через пограничный пункт пропуска Торфяновка прорвался микроавтобус. Нарушители бросили автомобиль в поселке Торфяновка и скрылись, однако позже самостоятельно явились для дачи показаний в пункт Выборгской таможни.