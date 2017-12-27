Причиной выхода из строя ангольского спутника названо короткое замыкание

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Первый ангольский спутник, запущенный с космодрома Байконур в ночь на среду, по предварительным данным, вышел из строя из-за короткого замыкания, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Предварительно основной версией считается короткое замыкание в шине, отвечающей за питание спутника", - сказал источник.

Спутник "Ангосат" был выведен на орбиту в ночь на среду. Источник сообщил "Интерфаксу", что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но "впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала".

Космический аппарат "Ангосат-1" представляет собой геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК "Энергия" и должен эксплуатироваться компанией "Ангосат". Это первый спутник связи Анголы.