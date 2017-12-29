В РКК "Энергия" сообщили о восстановлении связи с ангольским спутником

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты РКК "Энергия" получили телеметрическую информацию с космического аппарата "Ангосат", запущенного 26 декабря ракетой космического назначения "Зенит-3SLБФ" с космодрома Байконур.

"Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме", - говорится в сообщении пресс-центра компании.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но "впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала".

Позднее источник на космодроме сообщил "Интерфаксу", что первый ангольский спутник, запущенный с космодрома Байконур в ночь на среду, по предварительным данным, вышел из строя из-за короткого замыкания.

"Предварительно основной версией считается короткое замыкание в шине, отвечающей за питание спутника", - сказал он.

Космический аппарат "Ангосат-1" представляет собой геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК "Энергия" и должен эксплуатироваться компанией "Ангосат". Это первый спутник связи Анголы.

Спутник должен обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.