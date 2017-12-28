Житель Красноярского края продал "шпионские очки" и попал под следствие

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего красноярца за продажу очков с функцией скрытой аудио- и видеозаписи, сообщает следственное управление.

Дело возбуждено по материалам транспортной полиции. В октябре 2017 года полицейские, зная, что красноярец намеревается продать "гаджет", обратились к нему под видом покупателей и задержали после совершения сделки.

"Согласно проведенной технической экспертизе очки представляют собой устройство, предназначенное для негласного получения информации, оборот которого на территории РФ является уголовно-наказуемым деянием", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).