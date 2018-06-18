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ФСБ объяснит в законе, что такое "шпионская техника"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) намерена прописать в уголовном и административном кодексах определение термина "шпионская техника", которое в настоящее время отсутствует в статьях законов о негласном получении информации.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разработки поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

"В настоящее время значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" в федеральном законодательстве не раскрыто", - говорится в документе.

В нем отмечается, что реализация норм, устанавливаемых проектом федерального закона, "будет способствовать исключению непреднамеренного участия физических лиц в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

"Цель установления значения указанного термина обусловлена необходимостью предупреждения административных правонарушений, связанных с оборотом таких средств", - говорится в уведомлении.

В настоящее время статья 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) наказываются штрафом до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Статья 20.23 КоАП РФ за нарушение правил оборота в РФ спецсредств для негласного получения информации предусматривает штраф от 2000 до 2500 рублей с конфискацией этих устройств.

14 декабря 2017 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина был задан вопрос об уголовном преследовании в Курганской области многодетного фермера, который купил за границей GPS-маячок для слежения за коровой. Президент ответил, что не знает о статье, по которой обвиняется фермер, и сказал, что постарается разобраться с ситуацией.

Вскоре уголовное дело было возвращено в прокуратуру Лебяжьевского района.

Через несколько дней Генпрокуратура России сообщила о масштабной проверке всех уголовных дел по ст. 138.1 УК РФ.

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Теги: ФСБ
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