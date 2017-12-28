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"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов

Потерпевший аварию разгонный блок "Фрегат" готовился специально для космодрома Восточный, заявили в госкорпорации

"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" отрицают, что разгонный блок (РБ) "Фрегат", потерпевший аварию при втором запуске с Восточного готовился для старта с Байконура.

"Полетное задание для запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с РБ "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" 2.1 и полезной нагрузкой разрабатывалось специально для космодрома Восточный. Оно прошло проверку именно для космодрома Восточный, что и было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в госкорпорации.

По ее информации, вопросов в ходе работы аварийной комиссии, назначенной госкомиссией, а также комиссии, специально назначенной вице-премьером Дмитрием Рогозиным, по этому направлению не выявлено.

"Причина аварии - сочетание нескольких возникших параметров на космодроме Восточный: азимут стартового стола космодрома, азимут полета РН и РБ (именно солнечно-синхронной орбиты и именно для этого времени года), выявить которые существующими математическими моделями было невозможно", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 28 ноября ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" не смогла вывести на орбиту 19 спутников, в том числе спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.

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Комментарий Рогозина

Накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что азимут стартовой площадки космодрома Восточный не был учтен при запуске ракеты-носителя "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками.

"Для того чтобы создать такую сложную систему, надо отвечать комплексно и системно за всю эту систему... Оказалось, что даже не был назначен ни один головной ответственный, кто бы отвечал за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя...Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут", - сказал Рогозин в интервью телеканалу.

"Но ссылки на то, что двадцать лет тому назад ошиблись софтом, они бессмысленны. А что тогда делали последние двадцать лет коллеги, которые за это отвечают,- задался вопросом вице-премьер. - К сожалению, явно был системный сбой в понимании того, какие работы должны были быть проведены на новом космодроме. Надо было привязать ракету к новому космодрому, все пересчитать, увязать все комплексно - все системы, агрегаты".

5 декабря источник на космодроме сообщил "Интерфаксу", что версия об аварии "Союза-2.1б" 28 ноября из-за того, что полетное задание разгонного блока "Фрегат" могло быть рассчитано на пуск с "Байконура", а ракета "Союз-2.1б" запрограммирована на пуск с "Восточного", подтверждения не нашла. "Эта версия не являлась приоритетной, однако проверка все же проводилась. Подтверждения эта версия не нашла", - сказал собеседник агентства.

Комментарий главы Роскосмоса

12 декабря глава Роскосмоса Игорь Комаров сказал, что авария стала следствием ошибки в алгоритме разгонного блока "Фрегат", которую невозможно выявить существующими методиками. По его словам, "специалисты пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозирующееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя".

"К сожалению, мы столкнулись с проблемой, которая была связана не с качеством, не с дисциплиной на производстве, а с особенностью составления программного обеспечения, которое впервые тестировалось около 20 лет назад. Это был первый пуск с данного космодрома в этом сочетании "Союз-Фрегат". Надо сказать, что если бы этот пуск происходил в другое время года и были бы несколько другие поля падения, то у нас возможно аварии и не было бы", - сказал Комаров.

"Последовательный анализ произошедшего привел нас к вскрытию новых вопросов, которые ранее не исследовались, и они связаны фактически с историей разработки разгонного блока. ОКР был начат в 1998 году и готовился к первому пуску "Фрегата" в 2000 году. Тогда отрабатывался алгоритм работы разгонного блока. То есть, после отработки этого алгоритма были проведены 62 пуска "Фрегата", в которых особенность этого алгоритма не нашла отражение и никаких замечаний по работе его не было", - сказал он.

В свою очередь, первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов сообщил, что проблема характерна лишь для запуска ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома "Восточный" и устраняется программными методами.

Второй запуск с космодрома "Восточный"

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Теги: Роскосмос
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