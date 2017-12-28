РФ в ответ на действия США прекратит ряд договоренностей по соглашению об открытом небе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия с 1 января прекращает действие ряда двусторонних договоренностей по облегчению полетов США над Россией по договору об открытом небе.

"Исходя из принципов взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер. Так, в частности, российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

"Действия США наносят ущерб договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском взаимоприемлемых решений проблем договора", - сказала она.

Обвинения со стороны США

В сентябре США обвинили Россию в невыполнении условий договора по открытому небу и приступил к реализации ответных шагов. Источник в госдепартаменте США заявил: "Мы давно обеспокоены вопросом исполнения Россией договора об открытом небе. После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств".

Однако, по словам дипломата, США "готовы в любой момент отменить эти меры в случае, если Россия вернется к выполнению своих обязательств по договору об открытом небе".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки, ратифицирован Россией в 2001 году. Участниками договора являются 34 государства. Основной задачей соглашения является содействие наблюдению за выполнением действующих или будущих соглашений в области контроля над вооружениями и расширение возможностей по предотвращению кризисов и урегулированию кризисных ситуаций в рамках ОБСЕ. Воздушные инспекции осуществляются для проверки заявленных данных о вооружении и дислокации войск стран-участниц.