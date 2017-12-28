Москва раскритиковала США за обвинения в давлении на независимых кандидатов в президенты

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Москве расценили заявление Госдепа США о давлении, якобы оказываемом в России на независимых претендентов на пост президента РФ, как прямое вмешательство во внутренние дела государства.

"На днях Госдеп обвинил российское правительство в давлении на потенциальных кандидатов на выборах президента России в 2018 году, в применении строгих мер по отношению к неким независимым голосам, в неспособности защитить пространство России для осуществления прав человека и реализации основных свобод" , - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг в Москве.

"Подобное заявление Госдепа - это прямое вмешательство в процесс выборов, во внутренние дела иностранного государства. На каком основании официальные представители США считают себя вправе давать оценки внутриполитических процессов других стран, остается неизвестным. Опять пресловутая исключительность зудит?" - задалась вопросом Захарова.