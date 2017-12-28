Захарова обещала зеркальный ответ России в случае новых санкций США

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Москва примет зеркальные меры в ответ на новые возможные санкции со стороны Вашингтона.

"Мы вынуждены отвечать зеркально на все, что предпринимают наши партнеры в отношении РФ в агрессивном плане", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, как Москва ответит на новые возможные санкции США.

Вместе с тем Захарова сказала, что РФ хотела бы сфокусироваться на "позитивных зеркальных шагах". "Однако очень часто мы видим деструктивные шаги, которые предпринимают американские коллеги", - посетовала Захарова.

По ее словам, в Москве исходят из того, что "у американских коллег должен начаться период просветления, и они поймут, что в их же собственных интересах начать взаимодействие по всем направлениям, а не разрушать двусторонние отношения, которые и так находятся в глубоком кризисе".

Ранее в четверг РФ обещала прекратить ряд договоренностей по соглашению об открытом небе в ответ на действия США.