В Краснодаре напали на лидера организации-иноагента "Эковахта по Северному Кавказу"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Координатор общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха избит неизвестными в Краснодаре в четверг вечером, активист госпитализирован, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель координатора "Эковахты" Дмитрий Шевченко.

"В Краснодаре около дома одного из экологов на Андрея и его спутников напали трое неизвестных. Они распылили перцовый газ в двух наших товарищей, а Рудомаху жестоко избили. Он госпитализирован", - рассказал Шевченко.

Заместитель координатора также отметил, что, по предварительным данным, у А.Рудомахи - закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. Из автомобиля, на котором передвигались активисты, налетчики похитили рюкзаки с аппаратурой, компьютерами, фото-видеокамерами и документами потерпевших.

"Забрали все и быстро скрылись. На головах нападавших были "балаклавы", их невозможно будет опознать", - отметил Шевченко.

О случившемся пострадавших опросили сотрудники полиции, добавил он.

Агентство "Интерфакс-Юг" пока не располагает официальной информацией по факту инцидента от пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю или его представителей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года управление Минюста РФ по Республике Адыгея включило "Экологическую вахту по Северному Кавказу" в список "иностранных агентов".