Арестованы участники прорыва через российско-финляндскую границу

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Выборгский городской суд арестовал водителя и пассажира микроавтобуса, прорвавшегося через российско-финляндскую границу.

"Гражданин России арестован на два месяца, гражданину Финляндии продлен арест на 72 часа, решение о его аресте будет приниматься позже", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.

В пресс-службе Выборгского суда агентству сообщили также об аресте пассажира - гражданина Финляндии.

Обоим арестованным предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни.

Утром 27 декабря сотрудник Выборгской таможни сел в автомобиль под управлением мужчины 1980 года рождения для проведения специализированного досмотра перевозимого груза. На заднем сиденье микроавтобуса находился пассажир - гражданин Финляндии 1982 года рождения.

Во время досмотра транспортное средство направилось в сторону выезда с таможенного поста и, не совершив поворот в нужную сторону, сбило шлагбаум и выехало с территории поста. Водитель, не прекращая движение, направил в сторону сотрудника таможни предмет, похожий на пистолет, и потребовал покинуть микроавтобус.

В завязавшейся с пассажиром борьбе сотрудника таможни вытолкнули из движущегося автомобиля, в результате чего он получил незначительные телесные повреждения. Нарушители бросили автомобиль в поселке Торфяновка и скрылись.

К вечеру того же дня нарушителя самостоятельно пришли в таможню для дачи показаний и были задержаны.